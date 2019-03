El desgarrador motivo por el que el regreso de 'El príncipe de Bel Air' es imposible

A principios de los años 90 'El príncipe de Bel Air' fue una de las series más importantes de la mitad de esa década. La ficción protagonizada por Will Smith marcó a toda una generación a la que, además, influyó de muchas maneras como en la forma de hablar o el estilo de vestir.

Por ello, debido a su gran relevancia y la cantidad de seguidores que sigue teniendo, a día de hoy, muchos son los que piden el regreso de la serie. Aunque parece ser que la ilusión de volver a ver juntos a la familia Banks al completo es algo imposible, tal y como ha declarado el actor Alfonso Ribeiro para 'People'.

El intérprete ha concedido una entrevista en la que asegura que este reencuentro nunca se va a producir sobre todo por una poderosa razón, la ausencia del actor James Avery, el tío Phil, que falleció en el año 2014.

"Sin él, todo lo que Will y Carlton hacían no significaría nada - solo serían un grupo de chicos actuando de forma estúpida. Tenía que haber un riesgo, y la forma en la que el tío Phil iba a manejarlo era el otro lado que hacía que lo que Will y Carlton hacían funcionara. Sin él, no hay 'El príncipe de Bel-Air'", dice al respecto.

Aunque ésta no es la única razón por la que Ribeiro considera que la vuelta de la serie no tiene cabida. Y es que, apunta que a nadie le interesa ver a Will y Carlton con 40 o 50 años: "Creo que la gente piensa que quieren ver eso, pero yo no pienso que la gente realmente quiera ver eso".