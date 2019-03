'Once upon a time' o 'Érase una vez', serie que se emite en Antena 3 en España, continúa su campaña promocional para lo que será su cuarta temporada. El vídeo, de un minuto de duración, comienza presentando a algunos de los personajes principales de la serie, que no faltán en los nuevos capítulos, como Blancanieves, El Príncipe Encantado, La Reina malvada, Bella, Rumpelstiltskin, Mulan, Robin Hood, Ariel, Peter Pan, o Garfio.



Dos de las principales novedades que aparecen en el tráiler es que durante esta temporada podremos descubrir algunos detalles sobre el pasado de Bella. De hecho en el clip se puede ver el famoso baile de salón de la películo de Disney, 'La Bella y La Bestia'. Además, la cuarta temporada contará con la presencia de Frances O'Connor, quien encarnará a la madre de Bella, Colette.



Por otro lado, otra de las grandes novedades es la llegada de los personajes de Frozen a Storybrooke, encabezando la lista el personaje de Elsa que realizará su entrada sorprendiendo a todos sus habitantes.



'Once Upon a Time' que nos ofrece la posibilidad de ver mediante personas de carne y hueso cómo se interrelacionan populares personajes como Caperucita Roja, Blancanieves o la Bella Durmiente, volverá a la pequeña pantalla el próximo 28 de septiembre. ¡No te pierdas el tráiler promocional!.