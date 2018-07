Demi Moore vuelve a la televisión con '10 Days In the Valley'

Las estrellas de Hollywood saltan a la televisión. La última en hacerlo es Demi Moore, que regresa a la pequeña pantalla con el drama '10 Days In The Valley', que prepara la creadora de 'Rookie Blue', Tassie Cameron.



En '10 Days In The Valley', Moore interpretará a Jane Sadler según informa Deadline, una escritora madre soltera que se encuentra viviendo un mal momento fruto de una mala ruptura. Cuando su hija de cinco años es secuestrada en mitad de la noche, Jane se verá obligada a poner todo en peligro por recuperarla.



Demi Moore regresa a la televisión tras participara en 'General Hospital' interpretando a la investigadora Jackie Templeton. También ha aparecido en diferentes episodios de 'The Master', 'Moonlighting y 'Tales from the Crypt'.