Demi Lovato se declaró persona no binaria el pasado mes de mayo y desde entonces no ha parado de intentar visibilizar esta causa a través de sus populares redes sociales y dentro de la industria musical.

La estrella, que desde entonces utiliza los pronombres they/them (elle), ha querido adelantarse al Día Internacional de la Visibilidad No Binaria (14 de julio) para dar una sentida lección sobre el tema a sus seguidores, centrándose en la importancia de respetar la verdadera expresión de las personas.

Lovato compartió en su propio Instagram la publicación del activista Matt Bernstein, en la que se explica la cuestión de género no binario con diferentes diapositivas de forma más teórica, y subió después otras cuantas fotos con más texto.

En la siguiente, habló de su propia experiencia: "Si me confunden, está bien", escribió Lovato. "¡A veces accidentalmente me equivoco de género! Es una gran transición cambiar los pronombres que he usado para mí toda mi vida. ¡Y es difícil de recordar a veces!", confiesa.

"Mientras sigas tratando de respetar mi verdad, y mientras yo recuerde mi verdad, ese cambio se producirá de forma natural. Solo estoy agradecide por su esfuerzo por tratar de recordar lo que significa tanto para mi proceso de curación", explicó la estrella.

"Sentí la necesidad de publicar esto porque a menudo encuentro que el cambio en los pronombres puede ser confuso para algunos y difícil de recordar para otros. Se trata de tu intención. Para mí es importante que lo intente, pero si comete un error, está bien. Recuerda que te amo y que sigas adelante", añadió en el pie de la publicación.

Demi Lovato en el canal de YouTube del Orgullo 2021

Junto a otros artistas como Elton John o David Furnish, Demi Lovato se unió a las estrellas invitadas para conducir el canal de YouTube del Orgullo 2021. Y fue aquí donde también reveló que ya había salido del armario con sus seres queridos y amigos el año pasado, antes de decidir si quería hacerlo público o no.

"Sentí que era muy importante para mí compartir eso con el mundo", se sinceró Lovato. "He sido tan abierte y honeste con mi verdad con mis fans. Sentí que aguantarlo por más tiempo simplemente no me sentía bien, y quería compartir eso, mi verdad, con el mundo".

