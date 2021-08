"Me impedía ser mi yo auténtico": Demi Lovato revela que romper su compromiso le ayudó a encontrarse

La estrella Demi Lovato ha estado pasando por muchas cosas últimamente: mantuvo una relación sentimental con el también actor Max Ehrich y llegaron a estar comprometidos, pero todo terminó en ruptura, y en el mes de mayo, Lovato declaró ser de género no binario y preferir los pronombres neutros.

Ahora, ha revelado a The 19th cómo terminar con su compromiso y relación con Ehrich le ayudó a encontrar su verdadero yo. "Pude valerme por mí misma sin necesidad de que alguien más me validara o me hiciera sentir aceptada", dice la estrella. "Y cuando me despedí de esa relación, también me despedí de todo lo que me estaba impidiendo ser mi yo más auténtico", asegura Demi Lovato.

La estrella añade que ya había empezado a dudar de su identidad antes de su relación: "Conocí a alguien y me metí en esta relación heterosexual, y eso fue genial", confirma Lovato.

"Pero eso me llevó a ignorar todas las partes de mí misma que no creía que fueran digeribles para mi pareja en ese momento, que terminó convirtiéndose en mi prometido", añade.

Además, Demi Lovato ha asegurado al mismo medio que su viaje a través de su propia identidad de género todavía no ha terminado. "Puede haber un momento en el que me identifique como trans. No sé cómo se ve esto para mí. Podría haber un momento en el que me identifique como no binario y no conforme con el género toda mi vida", explica. "O tal vez hay un período de tiempo cuando crezca que me identifique como mujer, no sé cómo se ve eso, pero para mí, en este momento, así es como me identifico", añade con naturalidad.

"Y tengo la sensación de que no va a volver nunca a una forma u otra, sino que se trata de mantenerlo abierto y libre y solo soy una persona muy fluida, y eso va con la forma en que me expreso también", se sincera la estrella.

