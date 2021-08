Demi Lovato celebra su 29 cumpleaños en las Maldivas y con un espectacular bañador transparente

Demi Lovato acaba de cumplir 29 en un año de lo más especial. Y es que hace tan solo unos meses la estrella declaraba ser una persona de género no binario y preferir los pronombres neutros. También se ha sincerado en muchas ocasiones con sus fans sobre cómo se siente y sus experiencias.

Ahora, la estrella ha celebrado su cumpleaños con unas envidiables vacaciones en las Maldivas y ha compartido algunos momentos de lo más sensuales en Instagram. Su traje de baño, que ya se ha agotado, pertenece a la marca Frankies Bikinis y es de un precioso color blanco, ajustado y con gran parte de la espalda al aire.

"Alexa, pon 'Birthday Suit' de Duckwrth", bromea en el pie de la publicación, que ya tiene casi dos millones de likes y está cerca los 15.000 comentarios, en referencia a la canción del artista Duckwrth. Además, la estrella también etiqueta a su amiga Libby Kelter, con quien está disfrutando estos días, como la responsable de las fotografías y vídeos.

Demi Lovato ha posado frente a la cámara tanto en la orilla del mar como junto a una espectacular piscina (en la que también se ha zambullido para todos sus seguidores). En todas las fotos y vídeos luce el sexy bañador de Frankies Bikinis, look que completa con pendientes de aro y gafas de sol con cristal de espejo. Y, por supuesto, sus tatuajes quedan a la vista gracias a las formas del traje de baño.

El impacto de su relación con Max Ehrich en su identidad de género

Pero Demi Lovato no siempre se ha sentido tan a gusto con su identidad, pues que, según reveló a The 19th, terminar con su compromiso y relación con el también actor Max Ehrich le ayudó a encontrar su verdadero yo. "Pude valerme por mí misme sin necesidad de que alguien más me validara o me hiciera sentir aceptade", dice la estrella. "Y cuando me despedí de esa relación, también me despedí de todo lo que me estaba impidiendo ser mi yo más auténtico", aseguro.

La estrella añade que ya había empezado a dudar de su identidad antes de su relación, pero que iniciarla "me llevó a ignorar todas las partes de mí misme que no creía que fueran digeribles para mi pareja en ese momento, que terminó convirtiéndose en mi prometido", añadió Lovato.

