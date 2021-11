Por qué deberías ver 'Rumbo al infierno' ('Hellbound'), ¿la nueva 'El juego del calamar'?

Si algo ha conseguido 'El juego del calamar' es que millones de personas en todo el mundo hayan visto por primera vez una serie coreana. Eso, sumado al fenómeno creado en torno al éxito de 'Parásitos' en los Oscar hace 2 años confirman que los dramas coreanos están más de moda que nunca.

Y si te gustó 'El juego del calamar' estás de enhorabuena porque hay muchísimas grandes películas y series que puedes ver. Netflix también ha sabido interpretar el éxito que están viviendo las ficciones de este país y este mismo fin de semana ha estrenado 'Hellbound', traducido en nuestro país como 'Rumbo al infierno'.

Yeon Sang-ho, director de la estupenda cinta de horror zombie 'Train to Busan', dirige ahora 'Rumbo al infierno'. Los que hayan visto la película seguro que saben para qué deben prepararse. Y ese que Yeon Sang-ho no tiene ningún tipo de problema en llevar lo sangriento y gore al extremo.

En esta ocasión su particular mundo de terror se mezcla con el del mismísimo Apocalipsis, con una sociedad dividida entre el excepticismo y el fanatismo religioso. No queremos hacerte spoilers, pero si esperas algo parecido a 'El juego del calamar' estamos seguros de que 'Hellbound' te sorprenderá porque las comparaciones a veces son odiosas. Y esta serie no te va a dejar indiferente. Puedes ver el tráiler en el vídeo de arriba.

Fotograma de 'Rumbo al infierno' | Netflix

¿De qué va 'Hellbound'?

El averno revela su infernal existencia a plena luz del día en las calles de Seúl ante la mirada atónita de los ciudadanos. Unos seres misteriosos condenan a determinadas personas al infierno, y a la hora profetizada, unas criaturas ultraterrenas se materializan para matar brutalmente al condenado, abrasándolo con sus llamas. Por encima del caos y el desconcierto que desatan estos sucesos inexplicables se eleva la imponente voz de Jung Jinsu, líder de una nueva organización religiosa que se hace llamar la Nueva Verdad. Jinsu afirma que solo los pecadores reciben la marca de la condenación, y que los acontecimientos presentes no son sino manifestaciones de la voluntad divina para fomentar la rectitud entre los humanos. Un grupo especialmente ferviente de sus seguidores, la Punta de Flecha, decide tomarse la justicia por su mano y castigar a quienes desafíen los decretos divinos. Y así, el mundo se convierte en un infierno en vida.

Tras poner en entredicho las palabras del presidente Jung, afirmando que las manifestaciones infernales son meros sucesos de naturaleza sobrenatural, la abogada Min Hyejin se une a los pocos que intentan recuperar el mundo para los humanos y proteger a los condenados. Su lucha los llevará a enfrentarse al caos promovido por la Nueva Verdad.

Seguro que te interesa:

¿Pero no era top secret? El error en 'El juego del calamar' que pocos han visto