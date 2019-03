David Simon se embarca en una miniserie sobre Martin Luther King para HBO

De la mano de David Simon y la cadena estadounidense HBO empieza a tomar forma el proyecto de 'America: en los Años del Rey' ('America: In the King Years'). La miniserie de 6 capítulos de una hora cada uno, se centra en los años de 1958 a 1968, una década para hacer un recorrido por la vida del leader político Martin Luther King. La ficción se basará en la trilogía del ganador del premio Pulitzer Taylor Branch, según publica el portal Deadline.



David Simon es el conocido por ser el responsable de series como 'The Wire', 'Homicide' o, más recientemente, 'Treme'. Todo indica que podremos esperar grandes cosas de este proyecto, que será producido por Oprah Winfrey.