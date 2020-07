David Schwimmer (Ross) aclara qué ocurrirá con la reunión de 'Friends' tras su aplazamiento y da nuevos detalles

David Schwimmer ha aparecido en el programa de Jimmy Fallon para hablar de su nueva película, y como no podía ser de otro modo la conversación giró en algún momento hacia 'Friends', la mítica serie donde Schwimmer interpretaba a Ross Geller.

En la entrevista, la estrella de la sitcom confesó haber rechazado de primeras interpretar a Ross: "Tuve una experiencia miserable en mi primer trabajo como protagonista en una serie justo antes de 'Friends', un año y medio antes. Por suerte, ese programa, sólo hicimos 12 episodios y luego fue cancelado", dijo.

Más tarde, David Schwimmer regresó a Chicago y estaba haciendo teatro cuando recibió la llamada de Jim Burrows: "Iba a dirigir el piloto de Friends, lo cual hizo; y dijo: 'Tienes que venir y conocer a todos'. Y yo le dije: 'No puedo decirle que no a este tipo, es una leyenda'", recordó Schwimmer. "Así que fui y fue entonces cuando los creadores Marta Kauffman y David Crane me dijeron que habían escrito el personaje de Ross teniendo en cuenta mi voz. Yo dije: '¿De qué estás hablando?'".

"Me recordaron que había hecho una audición para ellos un año antes. Ellos habían escrito un programa sobre seis neoyorquinos que vivían en el mismo edificio de apartamentos llamado Couples". Finalmente, Schwimmer aceptó el papel : "'Vale. Sí. Hagámoslo'. Es el mayor cumplido de la historia", cuenta el actor.

Tras el increíble éxito de la serie, que sigue sumando año tras año, el elenco estaba programado para reunirse para un especial de HBO Max a principios de este año, pero la grabación tuvo que ser aplazada debido al coronavirus y desde entonces se había quedado en el limbo. Ahora, David ha compartido las novedades y confirmado que aún pretenden hacerla.

"No tiene guión. Básicamente es una entrevista muy divertida con más sorpresas", explicó Schwimmer. "Se supone que sucederá, tal vez en agosto, a mediados de agosto, pero honestamente vamos a esperar otra semana o dos si todos determinamos que es realmente seguro hacerlo". Y si no, esperaremos hasta que sea seguro", confirmaba.

Cuando Nischelle Turner, de ET, habló con el actor, se explayó sobre los retos de hacer la reunión en medio de una pandemia: "Siempre ha existido la esperanza de que los componentes de la serie hagamos la reunión con público en directo, lo que hace que todo sea muy difícil", dijo. "Obviamente no vamos a arriesgar la salud de nadie haciendo esto".

Al parecer aún tendremos que esperar para ver la ansiada reunión de 'Friends', la cual llevaba años en el tintero y nadie daba un paso hacia delante para que se produjera.

Seguro que te interesa

La carta de David Schwimmer (Ross Geller) en respuesta a sus controvertidas declaraciones sobre 'Friends'