La serie 'Friends' llegó a nuestros hogares en 1994 para convertirse en una de las sitcom más emblemáticas de la historia de la televisión. Después de 200 episodios y diez temporadas, eran muchos los rumores de un posible encuentro entre los actores. Tras las declaraciones de Jennifer Aniston y Marta Kauffman, el actor David Schwimmer ha decidido aclarar las dudas cortando toda esperanza.

Hace un par de meses la actriz Jennifer Aniston, que dio vida a Rachel Green, ya habló sobre una posible reunión o remake de la ficción, pese a ser una idea que el resto del equipo siempre descartaba. Ahora otro de sus actores principales como es David Schwimmer, intérprete de Ross Geller, ha ofrecido una entrevista a 'The Lateish Show with Mo Gilligan' donde ha asegurado que la serie terminó de la "manera perfecta" en 2004.

Durante la entrevista, el actor fue cuestionado sobre esa posible vuelta de los componentes del reparto, a lo que contestó: "Bueno, no. Quiero decir... no. Creo que todos sentimos que terminó de la manera perfecta". Con estas palabras, la estrella de la serie ha dejado claro su opinión acerca del tema. Otro de sus actores Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) ya dejó claro el año pasado que no quería reunirse de nuevo con la mítica pandilla de amigos.

"Entiendo que la gente realmente quiere ver esa reunión, pero esa serie fue sobre un periodo finito en la vida de esos personajes, entre los 20 y 30. Para ver qué están haciendo esos personajes ahora, creo que es algo parecido a lo que se dice sobre que el libro es mejor que la película. Que la gente imagine lo que están haciendo ahora es mejor", dijo el actor que en su día fuese Joey en la serie de NBC.

