David Hasselhoff quiere que vuelva 'El Coche Fantástico'

La carta de presentación de 'Guardianes de la Galaxia 2' no pudo tener mejor embajador: David Hasselhoff. El actor participa en el videoclip ochentero que sirve como promoción de la segunda entrega de la película protagonizada por Chris Pratt.

Con esta excusa, Hasselhoff ha vuelto a pronunciarse sobre un nuevo reboot de 'El Coche Fantástico'. El actor está convencido de que el mundo necesita una nueva película de sus aventuras con Kit, dirigida por su amigo James Gunn ('Guardianes de la Galaxia').

"He estado comentándole algunas ideas para 'Knight Rider' a James Gunn", ha declarado Hasselhoff en una entrevista con The Hollywod Reporter. "Si logramos hacerlo avanzar, no quiero que sea algo falsificado como 'Baywatch' o 'Infiltrados en clase'. Esas películas han perdido su esencia, y hay que respetar a lo fans", concluye el actor.