David Hasselhoff se cambia de nombre: ahora se llama David Hoff

A sus 63 años, David Hasselhoff ha dejado de apellidarse Hasselhoff para pasar a llamarse David Hoff. Así pues, el "Hassel" desaparece de su apellido y mantiene su parte final.



El anuncio lo ha hecho el propio actor a través de su cuenta de Youtube, en la que ha colgado un vídeo y lo ha lanzado en su perfil de Twitter para compartirlo con todos sus seguidores.

Big news today and a massive relief for me. I hope everyone can understand… it feels great! https://t.co/X48SQzovEi