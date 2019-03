La tercera temporada de 'Arrow' llegará en octubre a la cadena estadounidense The CW llena de novedades. Arsenal (interpretado por Colton Haynes) no será el único superhéroe que acompañará a Flecha Verde.



David Cubitt se une al reparto de la serie, según informa The Hollywood Reporter. El actor conocido por el papel del detective Lee Scanlon en 'Medium' hará su debut con un cameo en el tercer capítulo.



Cubitt interpretará a Mark Shaw que acaba convirtiéndose en Manhunter, cuya misión será formar parte de una operación llamada A.R.G.U.S.