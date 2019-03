David Chase habla sobre el final de 'Los Soprano'

Parece que por fin, siete años después del final de la popular serie estadounidense, vamos a saber si Tony Soprano moría o no al final de la ficción de HBO. David Chase, creador y guionista de la serie, respondía en un artículo a la pregunta de si Tony estaba muerto con un rotundo no. "No lo está", reconoció.

Pero horas después de esta importante afirmación, todo ha cambiado. Chase ha enviado, a través de su publicista, un comunicado de prensa para dejar claro que esta repuesta fue sacada de contexto: "Un periodista de Vox malinterpretó lo que David Chase dijo en su entrevista. La frase de David 'Tony Soprano no está muerto', es inexacta. Existe un contexto mucho más grande para esa declaración y, como tal, no es verdad".



El comunicado apunta: "Como David Chase ha dicho en numerosas ocasiones en varias entrevistas, 'Lo importante no es si Tony Soprano está vivo o muerto'. Continuar buscando esta respuesta es algo infructuoso. La escena final de ‘Los Soprano’, plantea una cuestión espiritual que no tiene respuesta correcta o incorrecta", según recoge el blog Condesador de Fluzo de Fotogramas.



Así que ante estas respuestas, y ante la decepción de muchos fans que ya creían que el enigma estaba resuelto, se deja claro que el final de 'Los Soprano' es abierto y que cada espectador puede interpretarlo a su manera.



'Los Soprano', creada por David Chase y emitida por HBO, seguía, a lo largo de 86 episodios repartidos en seis temporadas, los pasos de una familia mafiosa de Nueva Jersey. La historia principal giraba en torno a las confesiones del "capo" Tony Soprano, al que dio vida James Gandolfini.