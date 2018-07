'Daredevil' ya tiene a su Elektra: Elodie Yung

La actriz Elodie Yung, la nueva incorporación a la serie 'Daredevil', dará vida a Elektra en la segunda temporada de la serie que ya está preparando y que llevará el subtítulo de 'Daredevil vs. Punisher'.



Este nuevo fichaje se suma al de Jon Bernthal, que dará vida a The Punisher, el nuevo villano al que Daredevil deberá enfrentarse para salvar el barrio neoyorkino de La Cocina del Infierno.



El personaje de Elektra, una ninja asesina vinculada a La Mano, utiliza dos sais a modo de armas y se convirtió en el romance de Matt Murdock, pero se vio en una encrucijada entre su deseo de estar con Matt y su estilo de vida.



La segunda temporada mantedrá a Charlie Cox como Matt Murdock, Elden Henson en la piel de Foggy, Rosario Dawson en el papel de Clarie Temple y Deborah Ann Woll como Karen Page. A pesar de los deseos de los fans de volver a ver a Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk, todavía no hay noticias sobre su vuelta, aunque el final de la primera temporada dejaba la puerta abierta.



La segunda temporada está previsto que vea la luz en 2016, después del estreno de 'Jessica Jones', la segunda de las cuatro series que están preparando Marvel y Netflix.