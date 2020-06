Danna García anunciaba a mediados de marzo que había dado positivo en coronavirus tras un viaje express a España. Desde este momento la actriz de 'Pasión de Gavilanes' atravesaría una de las etapas más duras de su vida en la lucha contra la enfermedad.

Danna ha vivido todo tipo de situaciones a lo largo de estas semanas: ha estado aislada en un hotel, ingresada o viviendo sola en un apartamento de alquiler. Pero lo más duro para ella ha sido estar separada de su familia y, en especial de su hijo Dante de casi tres años.

Pero ahora, después de hacerse la prueba del COVID-19 y dar positivo en tres ocasiones, ya ha superado el coronavirus y ha podido reunirse con su familia. Así lo ha anunciado ella misma a través de un mensaje en Facebook:

"GRACIAS, mi prueba ha sido negativa y por fin puedo estar con mi familia. Mi mejor regalo es poder abrazar a Dante por eso hoy les abro mi corazón para compartirles este momento", empieza diciendo junto a un vídeo donde vemos el momento del reencuentro entre madre e hijo.

Uno de los grandes apoyos de Danna durante este tiempo ha sido sus fans quienes han estado todo el rato pendiente de ella y haciéndole compañía a través de las redes sociales. De esta forma, la intérprete le ha querido decir estas palabras: "Me siento muy agradecida y bendecida por cada uno de ustedes, quienes me acompañaron durante el transcurso de esta terrible enfermedad. Su ánimo, cariño y afecto me hicieron salir adelante".

Por último, no se olvida de todo el mundo que ha atravesado o está pasando por esta difícil situación: "Hoy estoy curada, con mi hijo y con ustedes de respaldo, estoy segura que puedo vencer cualquier obstáculo. Mi corazón está con todas las familias que viven este Virus. Mucha fuerza y bendiciones. Todo mi corazón hasta tu esquina".

