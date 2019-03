Daniel Radcliffe quiere un papel en 'Juego de Tronos'

Daniel Radcliffe quiere aparecer en 'Juego de Tronos' aunque solo sea para que le maten: "Me encantaría. Si quieren invitarme en la serie para matarme después, sería muy feliz de poder hacerlo".

El actor protagonista de la saga 'Harry Potter' ha participado en un encuentro con el portal Digital Spy donde ha confesado sus deseos de tener un papel en la serie de HBO. "Ahora mismo tengo libertad. Así que si leo un guión para algo que se rueda el próximo año, no tengo que rechazarlo porque no esté disponible, porque sí lo estoy, y eso es algo que no tuve durante mucho tiempo", dijo el actor.

Radcliffe no sería el primer actor de la saga cinematográfica en participar en 'Juego de Tronos'. David Bradley, Michelle Fairley o Natalia Tena son algunos de los intérpretes que han aparecido en ambas sagas.