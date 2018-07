Daniel Craig protagonizará la serie 'Purity', basada en la novela de Jonathan Franzen

Daniel Craig será el protagonista de la serie 'Purity', que llevará a la pequeña pantalla la última novela de Jonathan Franzen. La ficción contará con 20 episodios que aún no tienen cadena para su emisión.



La serie está producida por Scott Rudin y el guión será adaptado por Todd Field y su autor original, según informa Deadline. Aunque aún no tiene cadena para su emisión, parece ser que Showtime sería el canal que habría hecho la mejor oferta a los productores y que se adecuaría a lo que ellos están buscando.



La ficción se centra en la vida de Pip, una joven americana que no sabe muy bien quién es en realidad, y Andreas, un alemán seductor y provocador quien se espera que interprete Daniel Craig.