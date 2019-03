Cuatro dramas y dos comedias entre los pilotos que prepara Amazon Studios

Amazon Studios ultima sus nuevas ficciones para 2015. Se tratan de cuatro dramas ('Mad Dogs', 'The Man in the High Castle', 'Point of Honor' y 'Cocked') de una hora de duración y dos comedias ('Down Dog' y 'Salem Rogers'), que durarán media hora.



Estas nuevas series cuentan con un reparto excepcional con actores de la talla de Shawn Ryan, Cris Cole o Frank Spotnitz. Uno de los videos más destacados es el producido por Ridley Scott, 'The Man in the High Castle' que presenta una realidad alternativa en la que el bando aliado resulta ser el perdedor en la Segunda Guerra Mundial.



El catálogo se completa con 'The New Yorker Presents', un documental de Amazon Studios que desarrollará el día a día de esta conocida revista estadounidense.