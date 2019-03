¿Cuánto pagan en Poniente? Conoce los sueldos de los actores de las series de más éxito

La crisis no ha llegado a Poniente. Los actores de 'Juego de Tronos', la serie de más éxito en la historia de HBO, son los mejores pagados de la televisión. Pero que no se confíen, porque tampoco se paga nada mal matar a zombies en el apocalipsis de 'The Walking Dead'.

Según ha publicado el portal The Hollywood Reporter, los protagonistas de 'Juego de Tronos' Peter Dinklage, Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau son los mejor pagados con 1.100.000 dólares por episodio.

Los actores Norman Reedus y Andrew Lincoln cobran 550.000 y 650.000 dólares respectivamente por cada episodio de 'The Walking Dead'.

Dwayne Johnson se embolsa por cada capítulo de 'Ballers' un total de 450.000 dólares y Kiefer Sutherland cobra 300.000 dólares por cada capítulo de 'Designated Survivor'.

Quienes muy pronto se sumarán a esta lista serán los actores Meryl Streep y Robert DeNiro. La protagonista de 'Memorias de África' cobrará 825.000 dólares por capítulo de la serie 'The Nix' y DeNiro recibirá 750.000 dólares por cada capítulo de 'Maniac', la nueva serie de Netflix.