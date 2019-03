Bryan Cranston ha tenido que esperar a la tercera nominación para recoger un Globo de Oro por su papel en 'Breaking Bad'. El actor estadounidense (California, 1956) ha recibido este domingo el galardón (al que ha sido nominado cuatro veces: una por 'Malcom in the middle' y tres por la serie de AMC) al mejor actor de drama.



Walter White pasará a la historia de la televisión tras el final de 'Breaking Bad' el pasado 29 de septiembre. Cranston ha concedido una entrevista al diario La Razón tras recibir el Globo de Oro, que a continuación reproducimos.



PREGUNTA: Por fin ha recibido un Globo de Oro...

RESPUESTA: Bueno, he llegado a ese punto de montaña rusa en el que llegas a lo más alto y ahora te toca caer.



P: ¿Cuánto ha cambiado usted para meterse en la piel de Walter White?

R: Ha sido increíble. He pasado de interpretar a Mr. Chips para convertirme en Scarface. Perdí pelo, cambié mi comportamiento, adelgacé. He vivido la metamorfosis de un tipo normal que se convierte en un hombre sin escrúpulos.



P: ¿Qué es lo mejor que puede decir de Vince Gilligan (creador de la serie)?

R: Es el principal talento de 'Breaking Bad'. Él escribe el poema y yo digo las palabras. Ha sido nuestra fuía y yo lo único que quería es que la serie acabase exactamente como él quería que terminase. Y se ha cumplido.



P: Ahora, a esperar otro personaje como Walter White...

R: La oportunidad que yo he tenido con esta serie no la voy a volver a tener. Lo tengo claro. Cuando me ofrecieron 'Breaking Bad' sentí que me había tocado la lotería. Jamás en la historia de la televisión se había hecho algo parecido con un personaje. Todos los grandes papeles de la pequeña pantalla son algo estáticos.



P: Siente empatía por Walter White o está de acuerdo con su comportamiento?

R: Me prometí no juzgarle. Hubiese sido malísimo para ambos. Cuando estoy dentro de él siento que lo único que quiere es mantenerse con vida.



P: Imagino que sabrá todo y más sobre la metanfetamina, la droga que se ha convertido en su mejor aliado en su escapada hacia delante.

R: Es terrible. Nunca he probado las drogas. Nunca he sentido ninguna atracción

porque para mí, la mejor droga es trabajar. No hay nada más adictivo que actuar.

Otros no tienen tanta suerte.



P: ¿Por qué los seres humanos tienden a la maldad?

R: Uno puede ser vulnerable o estar en una situación desesperada cuando toma algunas decisiones. Es lo que le pasa a White. El verdadero carácter de una persona aparece cuando toma una decisión bajo presión. Pueden ser buenas o malas. No es lo mismo encontrarse una cartera con 300 dólares cuando tienes dinero que cuando estás sin trabajo. La tentación entonces es mucho más grande.



P: ¿Le ha costado despedirse de Walter White?

R: Sólo he querido enterrarlo con tranquilidad. Durante siete años estuve interpretando a Hal en 'Malcom in the Middle' y fue muy fácil para mí aceptar su despedida.



P: ¿Sabe que le espera después de 'Breaking Bad'?

R: No tengo intención de superarlo. Tengo muy claro que jamás voy a tener en mi mesa un personaje mejor que él.



P: ¿Es fácil convivir con esa idea?

R: Sí, es lo más sensato que uno puede hacer. Me voy a la tumba con la convicción de que no volveré a interpretar un personaje como éste. Todos los actores me van a envidiar. Este personaje me ha llevado de un espectro a otro. Ha sido como estar en el patio del colegio. Sólo me he tenido que divertir.



P: ¿Le gustaría volver a dirigir?

R: Sí, me encanta. Es un gran reto, difícil, complicado pero maravilloso. Es algo completamente adictivo, aunque también agotador. Dirigir te brinda enormes oportunidades y recompensas.