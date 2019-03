¿Cuál es el mejor personaje de televisión?

Los diez elegidos fueron (del 10 al 1): Sheldon Cooper ('The Big Bang Theory'), Daryl Dixon ('The Walking Dead'), doctor House ('House'), Malcolm Reynolds ('Firefly'), Buffy Summers ('Buffy, cazavampiros'), Tyrion Lannister ('Juego de Tronos'), Hannibal Lecter ('Hannibal'), Sherlock Holmes ('Sherlock'), Castiel ('Supernatural') y la décima encarnación del doctor Who ('Doctor Who'). Incluimos los cinco siguientes en la lista, para dar más emoción a vuestra vostación: Walter White de 'Breaking Bad', Barney Stinson de 'How I Met Your Mother', Perry Cox de 'Scrubs', Ron Swanson de 'Parks and Recreation' y Violet Crawley de 'Downton Abbey'.