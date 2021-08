'Crónicas Vampíricas': El papel protagonista que estuvo a punto de interpretar Pedro Pascal

El actor chileno Pedro Pascal saltó definitivamente a la fama gracias a su breve papel en 'Juego de Tronos', lo que le catapultó a otras series también muy exitosas como 'Narcos' y 'The Mandalorian', y reafirma su posición como actor del momento con su participación en la serie del videojuego 'Last of Us'.

Pero antes de ser tan conocido, Pedro Pascal participó en diversos castings. Sorprendentemente, Julie Plec, co-creadora y productora ejecutiva de 'Crónicas vampíricas', ha confesado recientemente en el podcast Entertainment Weekly que Pedro Pascal no solo hizo una audición para 'Crónicas Vampíricas' sino que estuvo a punto de conseguir el papel de Marcel Gerard. Así lo contaba ella: "Una de las personas que leyeron al lado de Charles ese papel fue Pedro Pascal, a quien amaba. Estaba obsesionada con él, pero era demasiado mayor".

La edad fue una cuestión definitiva

Pascal compitió directamente con Charles Michael Davis, quien por aquel entonces tenía 10 años menos que él, cuando se realizó el casting en 2013. Y aunque Julie Plec apostaba por Pascal, al final la edad jugó en su contra. "Entonces, mientras todos los demás estaban como 'Oh, Dios mío, Charles Michael Davis, Charles Michael Davis', asombrados y muy emocionados, yo por supuesto que estaba feliz de haberlo elegido, pero al mismo tiempo, también estaba en modo 'fangirl' de Pedro Pascal. Pero Charles, él simplemente tenía esa arrogancia y el papel necesitaba a alguien con ese carácter para operar y respirar en el mismo lugar que Klaus (Joseph Morgan)".

Así, finalmente Pedro Pascal perdió la oportunidad de convertirse en vampiro en la cuarta temporada de 'Crónicas Vampíricas' y durante cinco temporadas del spin-off en 'The Originals'. Pero eso no significa que la historia tenga un final triste. Por el contrario, ese mismo año, Pascal fue seleccionado para interpretar a Oberyn Martell en 'Juego de Tronos', que le dio el empujón que necesitaba para saltar a la fama.

