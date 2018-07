Critics' Choice Awards premian a 'The Americans' y 'Silicon valley'

La asociación de periodistas Broadcast TV Journalists Association entregó este domingo sus premios en una gala celebrada en Beverly Hills, presentada por Cat Heeley.



Con los Critics' Choice Awards, los periodistas de televisión estadounidenses suelen reconocen el trabajo de aquellas series y profesionales que ven cómo su trabajo es ignorado por los Emmys, los galardones más prestigiosos. Se notó en las nominaciones, donde hubo unas cuantas sorpresas, y se ha confirmado con las series ganadoras de las principales categorías.



'The Americans' recogió el premio al mejor drama, mientras que 'Silicon valley' hizo lo propio en comedia y 'Olive Kitteridge' fue premiada como mejor miniserie.



Aunque la serie de FX fue reconocida como mejor drama, sus protagonistas se fueron de manos vacías: ni Keri Russell ni Matthew Rhys, que optaban a los premios como actores principales, pudieron llevarse un galardón. Prefirieron reconocer la revelación de la temporada, Taraji P. Henson, que con su interpretación de Cookie Lyon permitió que 'Empire' fuera un fenómeno de audiencia. Como secundaria, Lorraine Toussaint fue premiada por robar escenas en 'Orange is the new black' como Vee, la villana de la cárcel, y Bob Odenkirk y Jonathan Banks ganaron en las categorías masculinas por 'Better call Saul', el 'spin-off' de 'Breaking Bad'.



En comedia, en cambio, 'Silicon valley' se conformó con el galardón de mejor secundario, para T.J. Miller. El protagonista de 'Transparent', Jeffrey Tambor, fue premiado por su papel de padre transexual que ha robado el corazón a los críticos mientras que Amy Schumer fue la actriz cómica de la noche por su serie de sketches, 'Inside Amy Schumer'. Allison Janney siguió arrasando por su trabajo en 'Mom' como secundaria en comedia.



La ficción de HBO 'Olive Kitteridge' fue la gran triunfadora en la categoría de miniserie. La adaptación de una novela de Elizabeth Strout se alzó con los premios a mejor miniserie, actriz principal para Frances McDormand y Bill Murray como actor de reparto. David Oyelowo ganó como principal por 'Nightingale' y Sarah Paulson recogió un premio por 'American horror story: Freak show'.