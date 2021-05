Las críticas a la reunión de 'Friends' por la decisión que han tomado con sus invitados

Este miércoles por la tarde no se hablaba de otra cosa entre los seriéfilos. La reunión de 'Friends' estrenaba tráiler y en general el emotivo avance ha gustado a todo el mundo. Pero hype aparte, un sector de los seguidores de la serie ha criticado algo que se ha decidido de cara a este reencuentro, que se podrá ver en Estados Unidos en HBO Max.

Y es que tal y como se puede ver en el tráiler, que puedes encontrar en el vídeo de arriba, en dicho evento estarán James Corden y Justin Bieber. Y esto algunos fans lo han apreciado como un error, teniendo en cuenta que podrían haber invitado a personas mucho más relacionadas con la adorada serie.

Y es que James Corden ejercerá de anfitrión en la reunión de 'Friends', que se estrenará en HBO Max a finales de este mes de mayo, y esto no ha gustado a todo el mundo.

"De todas las personas que podrían haber formado parte de la reunión de 'Friends', Warner Bros. ha elegido a Justin Bieber y James Corden", criticaba un tuitero, junto a imágenes de los actores que en algún momento formaron parte de la serie, entre los que están Paul Rudd, Brad Pitt o Cole Sprouse.

"No me malinterpreteis, he querido una reunión de 'Friends' desde 2004, pero si alguien me hubiera dicho que James Corden estaría en ella, les habría dicho que no se molestaran", dice otro fan en la misma red social.

En general, los fans que se quejan de la decisión consideran que es extraño que Corden sea el anfitrión del especial, pues el "Late Late Show" del presentador es de la cadena CBS, mientras que 'Friends' fue el eje de la programación rival de NBC durante años.

La impactante imagen de Matthew Perry

Otro de los detalles que más llamó la atención del tráiler de 'Friends' es la preocupante imagen de Matthew Perry, que apareció bastante deteriorado y arrastrando las palabras en las intervenciones que hace en el avance.

El actor no ha ocultado la lucha contra las adicciones a las drogas que mantuvo en el pasado, y en los últimos años ha estado ingresado en varias ocasiones por sus problemas de salud.

Courteney Cox revela detalles sobre la "emotiva" reunión de 'Friends': "Hay muchas sorpresas"