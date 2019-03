La crítica se rinde ante Modern Family

Es unánime: Modern Family es la mejor comedia del momento. Así lo han reconocido los críticos de televisión de Estados Unidos y Canadá en la gala de entrega de los TCA Awards (Television Critics Asociation), celebrada este fin de semana en Los Ángeles.



La sitcom de la cadena ABC, Modern Family, fue premiada como la Mejor Comedia y Mejor Intérprete Individual en Comedia, que fue a parar a Ty Burrell, aunque tuvo que compartirlo con Nick Offerman ('Parks and Recreation').



El premio al Espacio Revelación fue para la superproducción de HBO, Juego de Tronos, que también estaba nominada a Mejor Drama. Esta categoría se la llevó la ficción de la AMC, 'Mad Men'. La serie logró el premio al Mejor Drama y al Mejor Intérprete Individual en Drama que fue para Jon Hamm, dejando a Julianna Margulies sin galardón.



El premio al Espacio del Año fue para 'Friday Night Lights', que esta temporada se despide de la audiencia. El premio a toda una carrera fue para la presentadora Oprah Winfrey.



LISTA DE PREMIADOS

Mejor Drama

'Friday Night Lights' (DirecTV/NBC)

'Game of Thrones' (HBO)

'Justified' (FX)

'Mad Men' (AMC)

'The Good Wife' (CBS)



Mejor Comedia

'Community' (NBC)

'Louie' (FX)

'Modern Family' (ABC)

'Parks and Recreation' (NBC)

'Raising Hope' (FOX)



Mejor Intérprete Individual en Drama

Steve Buscemi ('Boardwalk Empire')

Peter Dinklage ('Game of Thrones')

John Hamm ('Mad Men')

Julianna Margulies ('The Good Wife')

Margo Martindale ('Justified')

Timothy Olyphant ('Justified')



Mejor Intérprete Individual en Comedia

Ty Burrell ('Modern Family')

Louis C.K. ('Louie')

Nick Offerman ('Parks and Recreation')

Amy Poehler ('Parks and Recreation')

Danny Pudi ('Comunity')Jon Stewart ('The Daily Show')



Espacio Revelación

'Boardwalk Empire' (HBO)

'Game of Thrones' (HBO)

'Terriers' (FX)

'The Killing' (AMC)

'The Walking Dead' (AMC)



Espacio del Año

'Boardwalk Empire' (HBO)

'Friday Night Lights' (DirecTV/NBC)

'Game of Thrones' (HBO)

'Justified' (FX)

'Parks and Recreation' (NBC)