Los creadores de 'Stranger Things' desvelan nuevos detalles de la próxima temporada

Los creadores de 'Stranger Things' han compartido con Entertainment Weekly dos páginas del guión de la nueva temporada que desvelan importantes detalles. En dichas páginas, se introduce un nuevo personaje y nuevas localizaciones.

Guión de la nueva temporada de 'Stranger Things' | EW

Las páginas del guion nos sitúan en The Palace, un salón de juegos. Allí se encuentran Keith, uno de los trabajadores de la sala. "Es varios años mayor que nuestros chicos, pero en cierto modo es menos maduro. Lo único que le gusta más que los Cheetos es Nancy (Natalia Dyer)" afirman los creadores de la serie. En The Palace los chicos tendrán que descubrir la identidad de Mad Max, el usuarios que les supera en su videojuego favorito.

Otra de las escenas que transcurre en esta misma localización mostrará los efectos que ha supuesto para Will estar en Del Revés. "Concentrar nuestra atención en Will es un signo de lo que llegará esta temporada ya que nuestro argumento principal se centra en Will y su recuperación. Solo porque Will ha sido rescatado de Del Revés no significa que esté a salvo" aseguran los creadores.

La cuenta de Twitter de la serie ha publicado el nuevo póster de la segunda temporada. Dicho póster está basado en 'Tiburón', película dirigida por Steven Spielberg. "No caigas al vacío" se puede leer en el cartel.