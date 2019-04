Los creadores de 'Juego de Tronos' prometen que el final de la serie está escondido en esta lista

La última temporada de 'Juego de Tronos' se va a vivir entre los seriéfilos como un evento inigualable. Mientras los fans se preparan repasando capítulos y creando todo tipo de teorías, sus creadores David Benioff y DB Weiss lo han hecho con una lista de reproducción de canciones relacionadas con la serie.

Pero 'Game of Thrones: The End is Coming' no es una playlist cualquiera, y es que los guionistas han asegurado que incluye una pista sobre cómo terminará el fenómeno de HBO.

"La respuesta al final está 100% ahí, escondida en las elecciones de la lista. Nadie nos creerá, pero es verdad", confiesan a For The Record en Spotify.

¿Serás capaz de encontrarlo? Solo tienes que ponerte a escuchar.

