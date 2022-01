El creador de 'Yellowjackets' confirma que lo visto en el final de temporada no es un error

La premisa de la serie 'Yellowjackets' sitúa la acción en un equipo de fútbol americano femenino de instituto que sufre un accidente de avión. Las supervivientes tratan de sobrevivir al misterio que esconde los salvajes bosques de Ontario. A su vez, la historia muestra la vida, ya de adultas, de las supervivientes de los hechos ocurridos en 1996.

El matrimonio formado por Ashley Lyle y Bart Nickerson, junto a Jonathan Lisco, son los responsables de esta serie de misterio que ahonda en las relaciones de cada una de las compañeras protagonistas.

A continuación hay SPOILERS del final de la temporada 1 de 'Yellowjackets', así que si aún no has visto todos los capítulos, no sigas leyendo.

Al final de la temporada se muestra la muerte de Jackie, interpretada por Ella Purnell. Y si se atiende al capítulo 6, donde años más tarde almuerzan Shauna y Jeff junto a los padres de la difunta Jackie, hay una escena en la que la propia Shauna hojea un diario de Jackie en el que aparece una lista de películas favoritas en las que le hubiera gustado participar. Entre los films se encuentran joyas de culto como 'Pulp Fiction', 'American Beauty', 'Titanic', 'Fuera de onda', 'Scream' o 'A por todas'.

Shauna y Jackie en 'Yellowjackets' | Showtime

Los fans más atentos descubrieron que muchos de estos títulos salieron pocos años más tarde de la supuesta muerte de Jackie, por lo que no sería posible que pudiera haber visto estas películas. Los usuarios de Internet corrieron la voz sobre este aparente fallo garrafal de continuidad por parte de los guionistas. Hasta tal punto que el productor Jonathan Lisco lo ha desmentido.

"No es un error. Lo averiguaremos. Y creo que eso tendrá mucho que ver con lo que estoy hablando aquí en términos de que ella busque algún tipo de reconciliación con el pasado", ha dicho en declaraciones a Variety.

Las teorías ahora están encima de la mesa. Sin embargo los seguidores tendrán que esperar, presumiblemente, hasta finales de 2022 para saber cómo se resuelven los misterios. Showtime renovó 'Yellowjackets' por una temporada 2 a mediados de diciembre de 2021 en mitad de la emisión de su primera tandas de episodios.