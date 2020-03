La cuarta temporada de 'Riverdale' está siendo una montaña rusa para los seguidores de la serie. La historia ha girado en torno al misterio de la desaparición -y después muerte- de Jughead Jones, el querido personaje de Cole Sprouse.

Con sus amigos más íntimos (Betty y Archie) acusados de su asesinato, el próximo capítulo promete esclarecer muchos detalles, pues los fans aún conservan la esperanza de que se trate de una conspiración y que la muerte de Jug no sea real.

Por esta misma razón, la 'confirmación' de su creador Roberto Aguirre-Sacasa no les ha hecho ninguna gracia:

"Un episodio muy especial de 'Riverdale' mañana por la noche. Vedlo con alguna comida rica. Sopa de tomate, quizás".

"La vida no es una novela de Agatha Christie, es mucho más complicada", reza la imagen, como epitafio del personaje de Jughead con su fecha de nacimiento y muerte.

"¿Te das cuenta de que nadie se cree que esté muerto no?", "¡Que no me importa! NO ESTÁ MUERTO", "Deberías haberle dicho a tus actores que no subieran fotos de Cole en el rodaje si querías que alguien se tomara esto en serio", son algunas de las quejas que ha recibido.

Para salir de dudas habrá que esperar a la emisión del capítulo.

