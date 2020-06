'Peaky Blinders' se estrenaba en 2013 con Cillian Murphy a la cabeza interpretando al inmortal Tommy Shelby, el líder de esta banda de gánsters que llevan cinco temporadas conquistando a la audiencia.

Una de las tónicas más habituales de la serie son las muertes. Muchos son los personajes que han desaparecido de la ficción ya sea por asesinato, venganza, ajuste de cuentas o por error. Pero las pistolas, metralletas o navajas son unos instrumentos que no faltan entre sus personajes.

Aún así, hay algunas muertes que han marcado más que otras y ahora su creador, Steven Knight, ha revelado el nombre de aquellos a los que se ha arrepentido de matar en la ficción.

Lo ha dicho en una reciente entrevista oline a 'Esquire UK' donde da cuatro nombres: Aberama Gold (Aidan Gillen), Barney Thompson (Cosmo Jarvis), Malacki Byrne (Tom Vaughan-Lawlor) y Major Campbell (Sam Neill) .

"Debería haber mantenido vivo a [Aberama], podría haberlo herido", dice sobre el papel de Aidan Gillen quien tiene ese triste final al final de la temporada 5.

También alabó la interpretación de Cosmo Jarvis (Barney Thompson): "Es simplemente brillante y realmente desearía haberlo mantenido vivo ahora porque es un buen actor"

"El otro es Tom Vaughan-Lawlor, quien interpretó a Malacki Byrne, fue una parte bastante pequeña, pero simplemente se hizo cargo y fue brillante... a veces hay que hacerlo porque la historia tiene que seguir adelante y hay ejemplos obvios de personajes que se han muerto", dice.

Para terminar con una de las muertes más impactantes y que marcó el final de una etapa en la serie: "Uno de los mejores fue el Mayor Campbell (Sam Neill) pensé que habíamos llegado al final de ese duelo entre Tommy y Campbell. Estaba escribiendo el episodio 6 de esa serie y dije 'No puedo solo enviar el guión a Sam Neill'

"Entonces, lo llamé por teléfono y él me dijo 'no quiero morir', así que le dije 'OK, lo pensaré'. Lo pensé tras una semana y le dije 'creo que tenemos que hacerlo' y lo aceptó fantásticamente.

"Es algo curioso lo de crear personajes y después tener que matarlos, pero no es algo bonito", termina diciendo.

