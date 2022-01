El creador de 'Peaky Blinders' asegura que ha cambiado el final de la temporada 6

Hace casi tres años que los fans de 'Peaky Blinders' están esperando la temporada 6 de la serie, una entrega quepodrá punto y final a su recorrido en televisión ya que la historia de esta familia británica de gansteres concluirá con una película.

La serie empezaba mostrando el auge de esta banda criminal tras el final de la Primera Guerra Mundial con Thomas Shelby (Cillian Murphy) a la cabeza. Así, a lo largo de todas temporadas hemos visto cómo los 'Peaky Blinders' van aumentando su poder hasta hacerse con el control de la mafia en casi toda Inglaterra.

Ahora, su creador, Steven Knight, ha ofrecido una entrevista a 'Empire' donde asegura que ha cambiado el final de la serie. Y es que, Steven siempre había dicho que la ficción terminaría escuhándose las sirenas de un ataque aéreo sobre Birmingham que marcarían el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

"Siempre fue Gran Bretaña entre guerras: cómo que la lección de una guerra no se aprendió y se repitió", explica el creador.

Pero debido al éxito de la serie se ha determinado que el final no sea en televisión sino en el cine por lo que terminará con una película: "También es el fin del imperio: entramos en la Segunda Guerra Mundial y al final de la misma, realmente no hay imperio. Ahora irá más allá de la Segunda Guerra Mundial. Porque creo que la energía que hay en el mundo para esto, quiero que siga funcionando, y quiero ver cómo esto puede progresar más allá de eso", dice Steven.

Para después afirmar que esta entrega es el principio del fin: "Pienso en esta sexta temporada como el principio del fin".

Aunque, Knight también ha comentado que, por el momento no sabe cómo será el final definitivo: "No sé qué va a pasar hasta que me ponga a escribir", confiesa. "La forma en que tiendo a trabajar es no planificar, y creo que si planificara, no sería capaz de hacerlo. Simplemente siéntese frente al teclado y, si conoce los caracteres lo suficientemente bien, déjelos sueltos y vea lo que se dicen entre ellos. Deja que el diálogo guíe la trama", finaliza.

