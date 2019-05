El creador de 'Chernobyl' advierte de la extrema dureza de algunas imágenes de la serie

El accidente en la central nuclear de Chernóbil en 1986, el más grave en la escala Internacional de Accidentes Nucleares, supuso uno de los mayores desastres medioambientales de toda la historia: más de 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y se estima que la radiación en la zona no se extinguirá hasta pasados más de 300.000 años. 'Chernobyl', la nueva miniserie de cinco capítulos de HBO, narra todos estos hechos y el alcance que tuvo el accidente contando las historias de los protagonistas que intentaron solucionarlo.

Craig Mazin, creador de la serie, ha comentado en una entrevista a Collider que los personajes de los que habla 'Chernobyl' eran personas reales: "Son víctimas de una catástrofe de la que no son culpables" y reconoce la dureza extrema en algunas ocasiones: "A veces me pongo en 'modo padre' y pienso: vale, si no quieres ver esta parte, no lo hagas, o esta parte va a ser un poco dura". A pesar de la dureza de las imágenes, muchos seguidores han alabado la serie por la carga emotiva que contiene al tratarse de un suceso real que sucedió hace poco más de 30 años.

Sobre cómo llegó a la idea de narrar el desastre nuclear en una serie, Mazin explica que "hace unos cinco años, estaba leyendo sobre ello y pensé que, a pesar de saber que había ocurrido, como la mayoría de la gente, no sabía por qué, y pensé que era una brecha inexplicable en mi conocimiento. Sabemos por qué se hundió el Titanic. ¿Cómo es posible que no sepamos por qué explotó Chernobil?".

La producción está dirigida por Johan Renck y cuenta entre sus creadores con Craig Mazin, guionista de varias producciones de Hollywood. Entre el reparto se encuentra Jared Harris, Stellan Skarsgard o Emily Watson.

