El creador de 'Breaking Bad' quiere un spin-off del personaje de Saul Goodman

El abogado con los métodos menos ortodoxos de la televisión podría tener su propia serie según ha adelantado Gilligan. "Me encantaría ver a Saul Goodman (Bob Odenkirk) en su propio spin-off cuando todo esté dicho y hecho". Y con esto se refiere, cómo no, a cuando Breaking Bad haya acabado definitivamente.



"Creo que se podría hacer algo con esta historia. Mientras Breaking Bad es por diseño un show finito y lmitado -porque es una historia de una transformación y eso no puede durar siempre- creo que la historia de Saul sí podría seguir adelante", confesó Gilligan a EW.com



Pero, el productor y creador de la serie sí quiere guardarse un as en la manga y por ello deja caer que eso no significa que el personaje de Saul no pueda morir en la quinta temporada. "Ningún espectador debería pensar con esto que Goodman se va a salvar seguro porque todo está encima de la mesa aún".



"¿Quién sabe a dónde nos puede llevar Breaking Bad?, continúa Gilligan. "Saul tiene que sobrevivir, pero, si no lo hace, se podría hacer una precuela". Así que, si los fans de Saul Goodman quieren ve run spin-off protagonizado por él tendrán que esperar a acabar Breaking Bad para ver si, finalmente, es posible.