Courteney Cox revela su mayor decepción mientras interpretó a Monica en 'Friends': "Es algo que me dolía'

'Friends' fue una de las sitcoms de mayor éxito de los 90' y principios de los 2000, y no es de extrañar, ya que marcó una época. Y es que es imposible no recordar las aventuras de este grupo de amigos que se reunían en el Central Perk, con personajes inolvidables como Mónica (Courteney Cox) y su perfeccionismo extremo, Chandler (Matthew Perry) y su sarcasmo llevado a su máxima expresión, Rachel (Jennifer Anniston) y Ross (David Schwimmer) buscando el amor y no encontrándolo, Phoebe (Lisa Kudrow) y sus canciones tan míticas como 'Smelly Cat' y Joey (Matt LeBlanc) comiéndose un pavo entero y lo que se le ponga por delante, eso sí, sin compartir ni un solo trozo.

Fue tal el éxito de la serie que, cuando terminó, se hizo un spin-off de Joey Tribbiani, en el que veíamos al miembro de la banda irse a Hollywood a perseguir su sueño de ser actor. Por desgracia, este intento de alargar el éxito de 'Friends' no salió muy bien, y solo duró dos temporadas. Aún así, los fans de la sitcom han podido disfrutar recientemente de 'Friends: The Reunion', en el que veíamos a los seis colegas juntos de nuevo y contando anécdotas de los rodajes o rememorando algunos momentos de los episodios.

El cast de 'Friends' en la reunión | HBO Max

Por suerte, no tendremos que esperar a otra reunión para seguir viendo al grupo de amigos, y esta vez ha sido Courtney Cox quién, en una entrevista en el programa Stern's SiriusXM, junto a sus compañeras Jennifer Anniston y Lisa Kudrow, quiso compartir una de sus grandes decepciones mientras formaba parte de 'Friends'. Nada tiene que ver con la serie, sino con la desilusión de Courtney por no haber sido nunca nominada al Emmy, mientras que el resto de sus compañeros, durante los diez años que estuvo en emisión la 'Friends', fueron nominados al menos una vez. Esto decía Courtney: "Sí, por supuesto, es algo que me dolía. Cuando el resto de miembros del equipo han sido nominados excepto yo, sí, definitivamente era algo que me dolía. Estaba contenta por ellos, pero hubo un momento que pensé, 'Oh, ¿soy la única?' Dolió"

A pesar de esto, Courtney siempre quiso lo mejor para sus compañeros: "Siempre quería que ganasen. Solo quería ser parte de ello, nunca quise quitarle nada a nadie. Solo quería formar parte de algunas cosas. Y las chicas en la serie, y los chicos, todos se merecían sus nominaciones. Vuestro talento es increíble, en todos los sentidos. Quiero decir, a día de hoy, a pesar de estar tan cerca, me sigo emocionando viendo 'The Morning Show', quiero decir, es increíble".

Aún así, Courtney si fue nominada a un premio, algo que le hizo mucha ilusión: "Fue la única cosa que me hizo sentir bien. Ser nominada al Globo de Oro, por 'Cougar Town'. Y, en realidad, quería decir, '¿A quién le importa?' Pero significó mucho para mí".

