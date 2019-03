'Copper' renueva por una segunda temporada

'Copper' regresará el próximo año con nuevos episodios. La cadena BBC America ha decidido renovar su primera ficción de producción original por una segunda temporada de 13 episodios. La primera temporada terminó en EEUU este pasado domingo.



"'Copper' se ha convertido en el complemento perfecto para el canal", según recoge el comunicado de prensa enviado por BBC America. "Nuestros espectadores han convertido 'Copper' en la serie de estreno de mayor audiencia en BBC America con unos datos nunca vistos hasta ahora. La producción dirigida por Tom Fontana ha conseguido capturar de verdad lo que fue el Nueva York de 1894. No podemos esperar a que empieza la segunda temporada", ha declarado director general de BBC America.



'COOPER', LA GUERRA CIVIL AMERICANA EN NUEVA YORK

Nueva York, 1864. Nueve meses después de las revueltas que asolaron la ciudad en la primavera de 1863, en plena Guerra Civil americana, las calles continúan en plena agitación, especialmente el conocido como "Five Point District" (entre lo que hoy es Little Italy y Chinatown), el mismo donde Martin Scorsese ambientó la película 'Gangs of New York'.



En este convulso escenario un policía irlandés, Kevin Corcoran, lucha por mantener intactos sus principios morales, al tiempo que alterna la resolución de casos policiales con el esclarecimiento de la verdad sobre la desaparición de su mujer y la muerte de su hija.