El contundente mensaje de Lena Headey de 'Juego de Tronos' a todos los que dicen que está "vieja y demacrada"

Lena Headey ha explotado en redes sociales, donde acostumbra a mostrarse completamente natural en su día a día. La actriz ha mandado un mensaje a todos los que la critican zanjando todo tipo de opiniones que puedan tener sobre ella o su aspecto. En los comentarios de la publicación incluso añadía que "no está preocupada, sólo quería abordarlo" y que "estas nuevas expectativas de belleza son aún más aterradoras que las antiguas".

"Que levante la mano quien esté viendo 'Jungle School'... La reunión de bebé Clarita y su madre... #lascejastorcidasmolan.

Sin tener relación: A todos los que se sienten libres de decirme que parezco demacrada, que tengo 100 años, que mi belleza está desapareciendo... que parezco cansada/exhausta (¡¡tenéis razón!! Ser madre es algo agotador todo el tiempo): 'THIS IS ME' (Cantado como la canción de 'El Gran Showman', obviamente).

Me encanta que mi experiencia descanse en mi cara, que mis ojos puedan contar mil historias, que puedas ver mi trabajo y disfrutarlo, pero luego cuando te doy el "yo" real, es demasiado real. #teaguantas

Acostumbraos colegas, esta cara solo se va a hacer más vieja y más real".

Más claro, el agua.