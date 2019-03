Ya conocemos destino final de Jon Snow en 'Juego de Tronos'

Todavía queda más de un año para que 'Juego de Tronos' estrene su octava y última temporada. Hasta entonces, tenemos tiempo para volver a ver las siete entregas emitidas y fijarnos en todos los detalles que nos han ido dejando sobre el destino de Jon Snow, que tanto dio qué hablar con el capítulo final de la séptima temporada.

¡CUIDADO! A partir de aquí, hay spoilers de 'Juego de Tronos'

Hasta la emisión de "The Dragon and the Wolf", Jon Snow era conocido como el bastardo de Invernalia, pero ya sabemos que en realidad es Aegon Targaryen, lo que le confirmaría como el legendario Príncipe que fue prometido, Azor Ahai.

Como todos los indicios apuntan, y recoge la web Cinemablend, la auténtica identidad de Jon Snow podría tratarse de la pista más reveladora hasta el momento sobre quién será el personaje que reencarnará al mítico héroe Azor Ahai.

En las novelas de George RR Martin, este personaje aparece un pasaje de la novela "Choque de Reyes" en el cual Daenerys tiene una visión en la que su hermano Rhaegar elige a su hijo Aegon como "el príncipe que se le prometió", y que su canción es "el hielo y el fuego".

En las novelas de Martin se intuye que Rhaegar es un hombre preocupado por diversas profecías, en concreto la que atañe a Azor Ahai, por lo que sus palabras hacía Aegon pueden ser más que una frase cariñosa. De hecho, podría tratarse de uno de los motivos por el que, en la serie, decidió anular su anterior matrimonio para casarse con Lyanna Stark.

Como ha ocurrido con otros personajes, en la serie de HBO han adaptado esta historia y no se nombra en ningún momento que Aegon es hijo de Elia Martell y sobrevive a la matanza de su familia gracias a las artimañas de Varys, tal y como ocurre en los libros.

Por ello, parece ser que en la serie de HBO Jon Snow llevará el peso de esta profecía, que se desvelará en la octava y última temporada. El rodaje de esta entrega aún no ha comenzado, por lo que habrá que esperar hasta 2019 para que se estrene.