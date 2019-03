Confirmado: Todos los actores de 'Juego de Tronos' se reunirán por el final de la serie

La última temporada de 'Juego de Tronos' llegará a nuestras pantallas a finales de abril de 2019. Muy a pesar de los seguidores de la ficción, la multipremiada serie de HBO pondrá punto y final a su historia con seis capítulos de larga duración, que prometen dar que hablar.

Para despedirse a lo grande, los integrantes de 'Juego de Tronos' podrían estar preparando una reunión muy especial para el último capítulo de la serie. Aunque todavía no haya sido confirmada oficialmente por parte de HBO, a este encuentro no solo asistirían los actores cuyos personajes hayan sobrevivido, sino también todos los que han muerto.

Como ya adelantó Sean Bean, Ned Stark en la ficción, en octubre a The Hollywood Reporter, en este reencuentro no solo participaría su personaje, sino también algunos otros cadáveres. Si algo le sobra a la serie, son muertos. En estas siete temporadas, hemos visto un total de 150. 966, de las que no se salvaron ni algunos de los personajes más importantes. Otro de los actores a los que podríamos volver a ver sería a Jason Momoa en la piel de Khal Drogo, el amor de Khaleesi.

Según ha revelado Entertainment Weekly, esta reunión no se emitirá en la cadena de HBO, sino que se incluirá en un pack especial de la serie como contenido inédito, junto a todas las temporadas de la serie. Seguramente, una recopilación indispensable para los mayores fans de la serie.