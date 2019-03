¡Confirmado! 'Riverdale' tendrá un spin-off ambientado en Nueva York

Después del éxito de 'Riverdale' y de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', conoceremos a nuevos personajes de Archie Comic en un nuevo spin-off.

The CW ha anunciado los nuevos pilotos que están en marcha en el canal, y el de 'Riverdale' se llamará 'Katy Keene', y se centrará en veinteañeros en Nueva York. Será en clave de drama-musical donde los jóvenes perseguirán sus sueños en los mundos de la música, el teatro y Broadway.

Pero esto no ha sido todo, y es que 'Jane The Virgin', que se despide este año, también tendrá una nueva serie dentro de su universo, 'Jane the Novela', que será una antología donde cada temporada se centrará en una historia ficcionalmente escrita por Jane Villanueva, por lo que será narrada por Gina Rodriguez.

Otros proyectos que han sonado ha sido una adaptación de 'The Lost Boys', la película de vampiros de los 90, y una nueva versión de 'Nancy Drew' más joven.

