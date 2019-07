Las ocho temporadas de 'Juego de Tronos' han dejado una gran cantidad muertes a su paso, sin importar que se tratase de intérpretes protagonistas o secundarios. Muchos fans que se encariñaban de alguno de sus personajes no tardaban en tener que lamentar su pérdida, y desde la de Eddard Stark solo han ido en aumento.

La última temporada recibió numerosas críticas no solo porque algunos fans esperasen una despedida más espectacular, si no también por la forma en la que se le dijo adiós a algunos de los personajes: en el caso de Cersei Lannister por no morir peleando o con Daenerys Targaryen y la locura que finalmente llevó a su asesinato.

En el caso de los personajes que aguantaron hasta el final, les ha dolido aún más tener que despedirse después de haber estado 10 años trabajando en la ficción, sobre todo a uno. Puedes ver las declaraciones de este actor en la Comic Con de San Diego en el vídeo de arriba.

