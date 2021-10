La condición de Jessica Chastain para desnudarse en 'Secretos de un matrimonio' que involucraba a Oscar Isaac

Al fin ha llegado 'Secretos de un matrimonio', este remake de 'Cuando Harry encontró a Sally' se ha estrenado a lo grande. Los cinco capítulos han recibido una acogida brutal y es que Jessica Chastain ha formado una pareja brutal con Oscar Isaac.

Jessica y Oscar han demostrado tener una química brutal, enseñando en el festival de Venecia la complicidad que existe entre ambos. De hecho, los dos llevan siendo amigos más de 20 años y en muchas ocasiones han hablado la buena relación que existe entre ellos.

Es tal la buena relación que hay entre los dos que Jessica ha comentado la condición que puso para aparecer desnuda en la serie que afectaba también a Oscar: "Lo dije desde el principio, 'Yo estoy cómoda con cualquier tipo de desnudez, pero cualquier parte de mi cuerpo que enseñéis, tendréis que enseñar lo mismo con Oscar. Para mí es lo justo", explica en The View.

A esto, Oscar responde que le sorprendió que ver su escena del desnudo frontal diciendo que "no sabía" que iba a aparecer. Además, el actor añade: "Te envían las cosas para que las veas y digas, 'Bien, estoy conforme con esto'. Pero he visto la escena en un portátil algo oscuro y no se nota lo que está pasando ahí abajo. Aunque lo vi claro como el día cuando salió en la televisión. Está ahí".

Jessica Chastain revela con quien tiene más química en 'Secretos de un matrimonio'

Jessica Chastain y Oscar Isaac tienen una relación de amistad de más de 20 años, compartiendo grandes momentos a lo largo de estos años. En 'Secretos de Matrimonio hemos podido ver esa gran complicidad que tienen ambos y ha quedado claro que tienen una química bestial entre los dos.

Pero parece que no es con quien más complicidad tiene en el set de 'Secretos de matrimonio'. Según ha explicado la actriz no solo con Oscar mantiene una química brutal en el plató y hay alguien más: "Tengo una química increíble con Anne Hathaway también", confiesa en ET.

Seguro que te interesa:

Jessica Chastain revela el "daño permanente" que le ha causado el maquillaje de su última película