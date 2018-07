¿Cómo será la segunda temporada de The Flash tras el final de la primera?

ATENCIÓN SPOILLERS

En Fast Enough, uno de los miembros del equipo de Flash se sacrificó para salvar al corredor escarlata de una muerte segura a manos del Flash Reverso (Tom Cavanagh).



"Estamos trazando el argumento de la segunda temporada. Las circunstancias en las que volveremos serán sorprendentemente entretenidas. Hay un montón de preguntas sin resolver tras el final de temporada que tendrán solución en la premiere de la nueva entrega", afirmaba el productor de la serie.



Kreisberg también ha adelantado que no será la última vez que los fans vean a Harrison Wells/Eobard Thawne (Tom Cavanagh) y a Eddie Thawne (Rick Cosnett), los dos personajes que murieron en el final de la primera tanda.



"Flash es el tipo de serie de ciencia ficción que incluye viajes en el tiempo por lo que no será lo último que veamos de Eddie", confesaba Kreisberg, a pesar de que el actor ya no será uno de los miembros principales del reparto, al contrario que su compañero Eobard, que sí seguirá siendo habitual.



El final de la temporada terminó con Flash saltando al interior de un agujero negro para tratar de detener la 'singularidad' y salvar Central City. "Parte de la diversión de la serie es la capacidad de alterar la trama con realidades alternativas y este agujero negro tendrá consecuencias a largo plazo", apuntaba el creador, confesando que nada será igual cuando Barry regrese a su ciudad natal.



Durante la carrera de Flash dentro del acelerador de particulas, el protagonista pudo ver momentos de su pasado y de su futuro. Entre estos breves vistazos de lo que está por venir destaca la imagen de su compañera y amiga, la doctora Caitlin Snow (Danielle Panabaker), transformada en la supervillana Killer Frost.