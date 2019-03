'Cómo conocí a vuestra madre' en la ¿novena? temporada

Ted Mosby sigue mareando la perdiz y no termina de desvelar quién es la madre de sus hijos. A unos meses del estreno de la octava temporada, los productores de 'Cómo conocí a vuestra madre' se plantean hacer una novena. La cadena CBS quiere otra temporada, aunque los productores de la comedia no lo tienen muy claro.



Las dudas continúan en torno al final de la comedia protagonizada por el grupo de amigos formado por Ted, Marshal, Lily, Barney y Robin. Hace unas semanas se hablaba de las negociaciones entre la cadena y la productora para rodar una novena entrega, ahora son los productores los que dan por finalizada la comedia en la octava temporada.



Según informa el portal Digital Spy, los guionistas han comenzado a escribir la siguiente tanda de capítulos como si fueran los últimos, a pesar de las negociaciones (aún sin una decisión definitiva) entre la CBS y la 20th Century Fox.



"Es una situación interesante porque hay una negociación en curso que podría alargar la serie, pero ahora mismo sólo sabemos con certeza que continuaremos este año y no hay acuerdo para el siguiente", explicó el co-creador de la serie Craig Thomas a TVLine. "Esperamos saberlo pronto", concluyó.



Los contratos de sus cinco estrellas principales -Josh Radnor (Ted), Jason Segel (Marshall), Alyson Hannigan (Lily), Neil Patrick Harris (Barney) y Cobie Smulders (Robin)- y de los co-creadores y co-productores Carter Bays y Craig Thomas expirarán al finalizar la próxima temporada (la octava), por eso las prisas por conocer si habrá una novena y última temporada.



Por su parte, los jefes de la CBS ven con optimismo la continuidad de la sit-com. "Ellos han hecho un año increíble y nosotros tenemos muy buena relación", comentó la presidenta de Entertaiment de la CBS, Nina Tassler durante una sesión de la Asociación de Críticos de Televisión.



"Ellos saben que queremos que la serie vuelva el año que viene, estamos en negociaciones ahora mismo", continuó diciendo Tassler. "Nosotros somos muy optimistas", concluyó. Jason Segel ya se pronunció hace meses sobre la posibilidad de otra temporada, puesto que no le importaría que hubiese una siguiente.



Visto lo visto, casi todo juega a favor de una novena temporada para 'Cómo conocí a vuestra madre', respaldada, además, por los propios protagonistas. El próximo 24 de septiembre comenzará la octava temporada en la cadena CBS.