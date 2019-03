Las comedias también celebran Halloween

Ver a una Gloria Prichett embarazadísima y disfrada como un duende verde, da poco miedo y asegura unas risas. Como todos los episodios especiales de Halloween de 'Modern Family' (en Neox). Y por las fotos que se han publicado ya, este año no será diferente a los anteriores.



Lo mismo ocurre con otras comedias de éxito en la televisión estadounidense, como 'New Gril' o 'The Big Bang Theory'. De ésta última pordemos ver al matrimonio formado por Howard y Bernadette disfrazados como los pitufos.



También tendrán un capítulo especial de Halloween las comedias 'Suburgatory', 'Happy Endings' o 'Don't Trust the B---- in Apartment 23'.