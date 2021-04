Colton Underwood, la estrella de 'The Bachelor', revela que es homosexual: "He huido de mí mismo mucho tiempo"

La estrella del reality 'The Bachelor', Colton Underwood, ha revelado este miércoles en un avance emitido en Good Morning America que es homosexual. "Obviamente este años ha sido complicado para mucha gente y probablemente ha hecho que muchos se miren al espejo y se den cuenta de quiénes son y de qué han estado huyendo o qué han estado posponiendo en su vida".

"Y para mí, he huído de mí mismo durante mucho tiempo, me he odiado durante mucho tiempo. Soy gay y acepté eso a principios de este año y lo he estado procesando", ha explicado el joven.

Aunque para él ha sido complicado verbalizarlo públicamente, insistiendo en que "aún" está nervioso, añade que "estoy más feliz y más saludable que en toda mi vida".

"Estoy emocionado, pero estoy emocionado de una manera tan buena, feliz y positiva". Underwood explica así cuál fue el momento de inflexión, después de llegar a un lugar en su vida que era "oscuro" y "malo", sintió: "Hubiera preferido morir antes que decir: 'Soy gay', y creo que esa fue mi llamada de atención".

En la entrevista pregrabada, de la que sólo se ha mostrado hasta el momento un avance, Underwood habló sobre haber tenido pensamientos suicidas anteriormente. "Hubo un momento en Los Ángeles en el que me desperté y no pensé que fuera a despertar. No tenía intenciones de despertar. Y lo hice. Y para mí, creo que ese fue mi despertar "Esta es tu vida. Toma el control".

En cuanto a su paso por 'The Bachelor', la entrevistadora, Robin Roberts, le pide que se dirija a las personas que pueden pensar que engañó a las mujeres y al público. "¿Me arrepiento de ser el soltero y me arrepiento de manejarlo como lo hice? Lo hago. Creo que podría haberlo manejado mejor", dijo. "Solo desearía no haber arrastrado a la gente a mi propio lío de averiguar quién era yo, lo digo en serio".

Underwood, ex jugador de la NFL, tenía 26 años cuando lideró la temporada 23 de 'The Bachelor' y ABC lo presentó como el "soltero virgen" .

Apareció por primera vez en la franquicia en 2018 de 'The Bachelorette', y antes de su eliminación, Underwood le reveló a Becca Kufrin y a millones de espectadores que era virgen, citando sus valores cristianos.

De 'The Bachelor' salió con pareja, la concursante Cassie Randolph, de quien finalmente se separó en mayo de 2020.