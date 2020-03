La temporada 5 de 'Outlander' se estrenaba el pasado mes de febrero después de mucho tiempo esperando a que llegara este momento. Pero parecer que muchos de los fans de la serie no están del todo satisfechos con el resultado final llegando a publicar varias críticas hacia la temporada.

Uno de los puntos fuertes de la ficción es la relación de sus dos protagonistas, Claire y Jamie Fraser, interpretados por Caitriona Balfe y Sam Heughan. De hecho, algunos de los momentos más valorados son las escenas de pasión de los personajes, tan característicos de la serie.

En el capítulo 6 de esta quinta entrega llamado 'Better to Marry Than Burn' ('Mejor casarse que arder') aparece una de las escenas sexuales más esperadas por los lectores de los libros de Diana Gabaldon. Pero, parece ser que el resultado no ha sido del todo satisfactorio.

Y es que, hasta Gabaldon ha criticado la escena con una palabras muy claras y directas que recogemos en el vídeo de arriaba de la noticia.

