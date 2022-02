La temporada 6 de 'Peaky Blinders' será su broche para la televisión antes de que culminen la historia sobre los gánster de Birmingham con una película. Los protagonistas son los miembros del clan Shelby y su matriarca, tía Polly, fue interpretada por Helen McCrory. La actriz inglesa falleció el pasado abril tras batallar contra el cáncer.

Esta noticia fue un duro revés para sus compañeros y sus fans. Y, por su puesto, también lo fue para Cillian Murphy, con quien forjó una gran amistad. A pocos meses del estreno de la que será la última temporada de la serie de BBC, el actor ha concedido una entrevista donde ha repasado la importancia de la figura de la intérprete: "Estábamos tambaleándonos durante todo el proceso".

"Era una querida, muy querida amiga y era el corazón de esta serie, por lo que fue muy extraño estar en el set sin ella. Lo difícil de comprender es que, si no fuera por el COVID, habría una versión completamente diferente de esta temporada con Helen. Pero ella era muy privada y jodidamente valiente", ha dicho el actor a Esquire en referencia a que la crisis del coronavirus estalló cuando su compañera iba a estar en la producción. Los continuos aplazamientos del rodaje, sumado a su cáncer, le impidió finalmente rodar ninguna escena.

"Ella fue inspiradora. La gente lanza esta palabra, pero ella realmente lo era. Sus valores, la forma en que trataba a sus hijos y a Damián...", continuó el protagonista de la serie.

Los creadores de la serie se vieron obligados a reescribir gran parte de la historia debido a su fallecimiento. Según afirman, Polly Shelby hubiera tenido un papel importante, como en el resto de las temporadas. Además, el elenco desveló que su compañera les hizo prometer que no desvelarían el secreto de su enfermedad.

"Ella se preocupa por todos. Ella era realmente divertida y genial, y tenía esa calidez. A ella realmente le importaba. Es solo que... Todavía no puedo creer que ella no esté aquí. No tiene sentido. Nunca he perdido a nadie así, que fuera joven y amigo. Fue muy confuso. Pero ella era magnífica. Era una persona absolutamente magnífica", agregó Cillian Murphy, quien interpreta a Tommy Shelby.

La última vez que Helen McCrory interpretó a la tía Polly fue en 2019 al término de la quinta temporada.

