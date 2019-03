Christina Ricci en una serie de altos vuelos

Christina Ricci está en negociaciones para protagonizar 'Pan Am', una serie sobre Pan American World Airways, la famosa aerolínea estadounidense de la década de los sesenta.



La trama de la teleserie girará en torno a los pilotos y asistentes de vuelo de la compañía. El veterano guionista de la mítica serie 'Urgencias' Jack Orman escribirá la serie y será el productor ejecutivo, según informa 'The Hollywood Reporter'.



La actriz australiana Margot Robbie ya ha sido anunciada en el proyecto de la cadena ABC como una de las asistentes de vuelo, mientras que Michael Mosley ('Scrubs') será uno de los pilotos.



Volcada particularmente en el cine, Ricci ha aparecido periódicamente en la pequeña pantalla como actriz invitada en series de la talla de 'Anatomía de Grey', de ABC en 2006, 'Salvando a Grace' de TNT en 2009 y este mismo año en 'CSI' de la CBS.



La ex estrella infantil de películas como 'Sirenas' y 'La famaila Adamms', cosechó excelentes críticas por sus papeles en cintas como 'Buffalo 66', 'La tormenta de hielo' y 'Lo opuesto al sexo'.



Si finalmente Ricci llega a un acuerdo, la actriz sería la última estrella cinematográfica en unirse a un proyecto televisivo durante esta temporada. Maria Bello, Amanda Peet y Ethan Hawke ya han firmado para grabar episodios piloto, mientras que Minnie Driver y Ashley Judd se encuentran en negociaciones.