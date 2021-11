La estrella de 'Dead to me', Christina Applegate, compartió con el público por primera vez su diagnóstico de esclerosis múltiple en agosto, revelando que recibió la noticia "unos meses" antes de hacerlo público: "Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño. Pero me han apoyado mucho las personas que conozco que también padecen esta enfermedad", tuiteó en aquel momento.

"Ha sido un camino difícil. Pero como todos sabemos, nuestros caminos siguen. A menos que algún imbécil lo bloquee. Como dijo uno de mis amigos que tiene esclerosis múltiple, 'nos levantamos y tomamos las medidas indicadas'. Y eso es lo que hago yo. Así que ahora pido privacidad. Mientras paso por esto. Gracias", concluía la actriz en su mensaje.

Ahora, tres meses después de compartirlo con el mundo, Applegate ha vuelto a hablar de su salud con motivo de su 50 cumpleaños: "Sí, hoy he cumplido 50 años. Y tengo esclerosis múltiple. Ha sido muy duro. Os envío mucho amor a todos en este día", empezaba diciendo en Twitter Christina en este día que se celebraba también Acción de Gracias en Estados Unidos.

"Muchos están sufriendo hoy, y yo estoy pensando en vosotros. Ojalá encontremos esa fuerza para levantar la cabeza. La mía actualmente está en mi almohada. Pero lo intento", concluye la actriz.

El tuit ha recibido numerosos mensajes de apoyo por parte de los fans. Una seguidora escribe: "¡Tía! He estado en tu situación con esclerosis múltiple, y ahora estoy como estuviste tú con el cáncer de mama. ¡También tengo 50 años! He superado mi esclerosis múltiple y estoy feliz de apoyarte".

Cuando Applegate anunció las noticias por primera vez, su coprotagonista en 'La cosa más dulce', Selma Blair, también ofreció su apoyo. Blair también tiene esclerosis múltiple y por ello tuiteó: "Te quiero siempre… Siempre estoy aquí. Al igual que nuestros hijos. Golpeándonos con amor".

Esta no es la primera batalla de salud de Applegate, ya que en 2008 se sometió a una doble mastectomía mientras luchaba contra el cáncer de mama. También se extirpó los ovarios y las trompas de falopio en 2017 para evitar el cáncer de ovario. Ahora la actriz tendrá que batallar contra la enfermedad pero, por lo menos, sabe que puede contar con el apoyo de su familia, amigos y de todos sus fans alrededor del mundo.